Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

Minh Hau Luong
0条评论
15
0 / 0 USD
增长自 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 109
盈利交易:
942 (84.94%)
亏损交易:
167 (15.06%)
最好交易:
44.03 USD
最差交易:
-14.12 USD
毛利:
898.24 USD (100 775 pips)
毛利亏损:
-451.32 USD (61 075 pips)
最大连续赢利:
58 (22.00 USD)
最大连续盈利:
48.79 USD (23)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
92
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.68
长期交易:
631 (56.90%)
短期交易:
478 (43.10%)
利润因子:
1.99
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-2.70 USD
最大连续失误:
4 (-38.26 USD)
最大连续亏损:
-38.26 USD (4)
每月增长:
1.55%
年度预测:
18.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
38.26 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (38.26 USD)
净值:
2.17% (139.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +44.03 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.00 USD
最大连续亏损: -38.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
