- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 109
盈利交易:
942 (84.94%)
亏损交易:
167 (15.06%)
最好交易:
44.03 USD
最差交易:
-14.12 USD
毛利:
898.24 USD (100 775 pips)
毛利亏损:
-451.32 USD (61 075 pips)
最大连续赢利:
58 (22.00 USD)
最大连续盈利:
48.79 USD (23)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
92
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.68
长期交易:
631 (56.90%)
短期交易:
478 (43.10%)
利润因子:
1.99
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-2.70 USD
最大连续失误:
4 (-38.26 USD)
最大连续亏损:
-38.26 USD (4)
每月增长:
1.55%
年度预测:
18.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
38.26 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (38.26 USD)
净值:
2.17% (139.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.03 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.00 USD
最大连续亏损: -38.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
