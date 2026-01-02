- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
151 (47.93%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (52.06%)
En iyi işlem:
680.10 USD
En kötü işlem:
-143.82 USD
Brüt kâr:
1 282.14 USD (36 080 pips)
Brüt zarar:
-960.67 USD (58 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
692.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
315
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
193 (61.27%)
Satış işlemleri:
122 (38.73%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
8.49 USD
Ortalama zarar:
-5.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-332.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-332.38 USD (8)
Aylık büyüme:
21.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
371.00 USD
Maksimum:
476.98 USD (29.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.70% (476.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|314
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDf
|322
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDf
|-23K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +680.10 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +50.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -332.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
