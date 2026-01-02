SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NanaCuanGlory hedge 24
Slamet Riadi

NanaCuanGlory hedge 24

Slamet Riadi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 22%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
151 (47.93%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (52.06%)
En iyi işlem:
680.10 USD
En kötü işlem:
-143.82 USD
Brüt kâr:
1 282.14 USD (36 080 pips)
Brüt zarar:
-960.67 USD (58 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
692.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
315
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
193 (61.27%)
Satış işlemleri:
122 (38.73%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
8.49 USD
Ortalama zarar:
-5.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-332.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-332.38 USD (8)
Aylık büyüme:
21.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
371.00 USD
Maksimum:
476.98 USD (29.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.70% (476.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDf 314
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDf 322
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDf -23K
AUDUSD -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +680.10 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +50.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -332.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
