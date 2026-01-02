- Crescita
Trade:
315
Profit Trade:
151 (47.93%)
Loss Trade:
164 (52.06%)
Best Trade:
680.10 USD
Worst Trade:
-143.82 USD
Profitto lordo:
1 282.14 USD (36 080 pips)
Perdita lorda:
-960.67 USD (58 738 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (50.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
692.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
315
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
193 (61.27%)
Short Trade:
122 (38.73%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
8.49 USD
Perdita media:
-5.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-332.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-332.38 USD (8)
Crescita mensile:
21.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
371.00 USD
Massimale:
476.98 USD (29.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.70% (476.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|314
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDf
|322
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDf
|-23K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +680.10 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +50.84 USD
Massima perdita consecutiva: -332.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
