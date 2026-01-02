- 자본
- 축소
트레이드:
334
이익 거래:
164 (49.10%)
손실 거래:
170 (50.90%)
최고의 거래:
680.10 USD
최악의 거래:
-143.82 USD
총 수익:
1 416.30 USD (41 491 pips)
총 손실:
-1 036.56 USD (64 376 pips)
연속 최대 이익:
9 (50.84 USD)
연속 최대 이익:
693.93 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
17.21%
최대 입금량:
8.48%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
0.80
롱(주식매수):
202 (60.48%)
숏(주식차입매도):
132 (39.52%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
8.64 USD
평균 손실:
-6.10 USD
연속 최대 손실:
8 (-332.38 USD)
연속 최대 손실:
-332.38 USD (8)
월별 성장률:
28.81%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
371.00 USD
최대한의:
476.98 USD (29.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.70% (476.98 USD)
자본금별:
6.65% (67.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|333
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDf
|380
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDf
|-23K
|AUDUSD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +680.10 USD
최악의 거래: -144 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +50.84 USD
연속 최대 손실: -332.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 124 USD
29%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
99%
334
49%
17%
1.36
1.14
USD
USD
30%
1:500