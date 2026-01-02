- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
316
Negociações com lucro:
152 (48.10%)
Negociações com perda:
164 (51.90%)
Melhor negociação:
680.10 USD
Pior negociação:
-143.82 USD
Lucro bruto:
1 283.60 USD (36 226 pips)
Perda bruta:
-960.67 USD (58 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (50.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
693.93 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.85%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
274
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
194 (61.39%)
Negociações curtas:
122 (38.61%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
8.44 USD
Perda média:
-5.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-332.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.38 USD (8)
Crescimento mensal:
22.03%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
371.00 USD
Máximo:
476.98 USD (29.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.70% (476.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|315
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDf
|323
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDf
|-22K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +680.10 USD
Pior negociação: -144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +50.84 USD
Máxima perda consecutiva: -332.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários