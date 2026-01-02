SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NanaCuanGlory hedge 24
Slamet Riadi

NanaCuanGlory hedge 24

Slamet Riadi
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
316
Negociações com lucro:
152 (48.10%)
Negociações com perda:
164 (51.90%)
Melhor negociação:
680.10 USD
Pior negociação:
-143.82 USD
Lucro bruto:
1 283.60 USD (36 226 pips)
Perda bruta:
-960.67 USD (58 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (50.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
693.93 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.85%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
274
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
194 (61.39%)
Negociações curtas:
122 (38.61%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
8.44 USD
Perda média:
-5.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-332.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.38 USD (8)
Crescimento mensal:
22.03%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
371.00 USD
Máximo:
476.98 USD (29.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.70% (476.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDf 315
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDf 323
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDf -22K
AUDUSD -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +680.10 USD
Pior negociação: -144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +50.84 USD
Máxima perda consecutiva: -332.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar