交易:
316
盈利交易:
152 (48.10%)
亏损交易:
164 (51.90%)
最好交易:
680.10 USD
最差交易:
-143.82 USD
毛利:
1 283.60 USD (36 226 pips)
毛利亏损:
-960.67 USD (58 738 pips)
最大连续赢利:
9 (50.84 USD)
最大连续盈利:
693.93 USD (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.85%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
274
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
0.68
长期交易:
194 (61.39%)
短期交易:
122 (38.61%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
8.44 USD
平均损失:
-5.86 USD
最大连续失误:
8 (-332.38 USD)
最大连续亏损:
-332.38 USD (8)
每月增长:
22.03%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
371.00 USD
最大值:
476.98 USD (29.70%)
相对跌幅:
结余:
29.70% (476.98 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|315
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDf
|323
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDf
|-22K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
