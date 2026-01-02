SignauxSections
Slamet Riadi

NanaCuanGlory hedge 24

Slamet Riadi
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 22%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
315
Bénéfice trades:
151 (47.93%)
Perte trades:
164 (52.06%)
Meilleure transaction:
680.10 USD
Pire transaction:
-143.82 USD
Bénéfice brut:
1 282.14 USD (36 080 pips)
Perte brute:
-960.67 USD (58 738 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (50.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
692.47 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
315
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
193 (61.27%)
Courts trades:
122 (38.73%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
8.49 USD
Perte moyenne:
-5.86 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-332.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-332.38 USD (8)
Croissance mensuelle:
21.86%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
371.00 USD
Maximal:
476.98 USD (29.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.70% (476.98 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDf 314
AUDUSD 1
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +680.10 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +50.84 USD
Perte consécutive maximale: -332.38 USD

Aucun avis
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
