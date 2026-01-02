- 成長
トレード:
316
利益トレード:
152 (48.10%)
損失トレード:
164 (51.90%)
ベストトレード:
680.10 USD
最悪のトレード:
-143.82 USD
総利益:
1 283.60 USD (36 226 pips)
総損失:
-960.67 USD (58 738 pips)
最大連続の勝ち:
9 (50.84 USD)
最大連続利益:
693.93 USD (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.85%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
274
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
194 (61.39%)
短いトレード:
122 (38.61%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
8.44 USD
平均損失:
-5.86 USD
最大連続の負け:
8 (-332.38 USD)
最大連続損失:
-332.38 USD (8)
月間成長:
22.03%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
371.00 USD
最大の:
476.98 USD (29.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.70% (476.98 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|315
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDf
|323
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDf
|-22K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
ベストトレード: +680.10 USD
最悪のトレード: -144 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +50.84 USD
最大連続損失: -332.38 USD
