- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
316
Прибыльных трейдов:
152 (48.10%)
Убыточных трейдов:
164 (51.90%)
Лучший трейд:
680.10 USD
Худший трейд:
-143.82 USD
Общая прибыль:
1 283.60 USD (36 226 pips)
Общий убыток:
-960.67 USD (58 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (50.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.93 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.85%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
274
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
194 (61.39%)
Коротких трейдов:
122 (38.61%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
8.44 USD
Средний убыток:
-5.86 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-332.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.38 USD (8)
Прирост в месяц:
22.03%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
371.00 USD
Максимальная:
476.98 USD (29.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.70% (476.98 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|315
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDf
|323
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDf
|-22K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +680.10 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +50.84 USD
Макс. убыток в серии: -332.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов