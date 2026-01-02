СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NanaCuanGlory hedge 24
Slamet Riadi

NanaCuanGlory hedge 24

Slamet Riadi
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 22%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
316
Прибыльных трейдов:
152 (48.10%)
Убыточных трейдов:
164 (51.90%)
Лучший трейд:
680.10 USD
Худший трейд:
-143.82 USD
Общая прибыль:
1 283.60 USD (36 226 pips)
Общий убыток:
-960.67 USD (58 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (50.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.93 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.85%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
274
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
194 (61.39%)
Коротких трейдов:
122 (38.61%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
8.44 USD
Средний убыток:
-5.86 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-332.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.38 USD (8)
Прирост в месяц:
22.03%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
371.00 USD
Максимальная:
476.98 USD (29.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.70% (476.98 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDf 315
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDf 323
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDf -22K
AUDUSD -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +680.10 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +50.84 USD
Макс. убыток в серии: -332.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
