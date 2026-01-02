- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
316
Transacciones Rentables:
152 (48.10%)
Transacciones Irrentables:
164 (51.90%)
Mejor transacción:
680.10 USD
Peor transacción:
-143.82 USD
Beneficio Bruto:
1 283.60 USD (36 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-960.67 USD (58 738 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (50.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
693.93 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.85%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
274
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
0.68
Transacciones Largas:
194 (61.39%)
Transacciones Cortas:
122 (38.61%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
8.44 USD
Pérdidas medias:
-5.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-332.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-332.38 USD (8)
Crecimiento al mes:
22.03%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
371.00 USD
Máxima:
476.98 USD (29.70%)
Reducción relativa:
De balance:
29.70% (476.98 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|315
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDf
|323
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDf
|-22K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +680.10 USD
Peor transacción: -144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +50.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -332.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios