- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
316
Gewinntrades:
152 (48.10%)
Verlusttrades:
164 (51.90%)
Bester Trade:
680.10 USD
Schlechtester Trade:
-143.82 USD
Bruttoprofit:
1 283.60 USD (36 226 pips)
Bruttoverlust:
-960.67 USD (58 738 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (50.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
693.93 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.85%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
274
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
194 (61.39%)
Short-Positionen:
122 (38.61%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-332.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-332.38 USD (8)
Wachstum pro Monat :
22.03%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
371.00 USD
Maximaler:
476.98 USD (29.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.70% (476.98 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|315
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDf
|323
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDf
|-22K
|AUDUSD
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +680.10 USD
Schlechtester Trade: -144 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -332.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen