Signale / MetaTrader 4 / NanaCuanGlory hedge 24
Slamet Riadi

NanaCuanGlory hedge 24

Slamet Riadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 22%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
316
Gewinntrades:
152 (48.10%)
Verlusttrades:
164 (51.90%)
Bester Trade:
680.10 USD
Schlechtester Trade:
-143.82 USD
Bruttoprofit:
1 283.60 USD (36 226 pips)
Bruttoverlust:
-960.67 USD (58 738 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (50.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
693.93 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.85%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
274
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
194 (61.39%)
Short-Positionen:
122 (38.61%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-332.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-332.38 USD (8)
Wachstum pro Monat :
22.03%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
371.00 USD
Maximaler:
476.98 USD (29.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.70% (476.98 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDf 315
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDf 323
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDf -22K
AUDUSD -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +680.10 USD
Schlechtester Trade: -144 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -332.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
