Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 51325018 eP AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325018 eP AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
114 (80.28%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (19.72%)
En iyi işlem:
1 260.61 USD
En kötü işlem:
-172.51 USD
Brüt kâr:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Brüt zarar:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (320.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 718.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.51
Alış işlemleri:
71 (50.00%)
Satış işlemleri:
71 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.47
Beklenen getiri:
40.21 USD
Ortalama kâr:
61.29 USD
Ortalama zarar:
-45.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-600.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-600.61 USD (4)
Aylık büyüme:
0.86%
Yıllık tahmin:
10.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
600.61 USD (0.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.58% (600.61 USD)
Varlığa göre:
0.05% (49.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 260.61 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +320.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -600.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 27
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.