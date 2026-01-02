- 成長
- ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
114 (80.28%)
損失トレード:
28 (19.72%)
ベストトレード:
1 260.61 USD
最悪のトレード:
-172.51 USD
総利益:
6 987.47 USD (23 033 pips)
総損失:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
最大連続の勝ち:
13 (320.58 USD)
最大連続利益:
1 718.89 USD (4)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.13%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
9.51
長いトレード:
71 (50.00%)
短いトレード:
71 (50.00%)
プロフィットファクター:
5.47
期待されたペイオフ:
40.21 USD
平均利益:
61.29 USD
平均損失:
-45.65 USD
最大連続の負け:
4 (-600.61 USD)
最大連続損失:
-600.61 USD (4)
月間成長:
0.86%
年間予想:
10.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
600.61 USD (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.58% (600.61 USD)
エクイティによる:
0.06% (69.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 27
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
