いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live04 0.00 × 27 MTrading-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live15 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.00 × 3 HFMarketsSV-Live Server 6 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 2 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは