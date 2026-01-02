- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
142
Transacciones Rentables:
114 (80.28%)
Transacciones Irrentables:
28 (19.72%)
Mejor transacción:
1 260.61 USD
Peor transacción:
-172.51 USD
Beneficio Bruto:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (320.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 718.89 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.13%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
9.51
Transacciones Largas:
71 (50.00%)
Transacciones Cortas:
71 (50.00%)
Factor de Beneficio:
5.47
Beneficio Esperado:
40.21 USD
Beneficio medio:
61.29 USD
Pérdidas medias:
-45.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-600.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-600.61 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.86%
Pronóstico anual:
10.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
600.61 USD (0.84%)
Reducción relativa:
De balance:
0.58% (600.61 USD)
De fondos:
0.06% (69.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 260.61 USD
Peor transacción: -173 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +320.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -600.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 27
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
31
100%
142
80%
100%
5.46
40.21
USD
USD
1%
1:200