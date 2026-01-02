- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
114 (80.28%)
Loss Trade:
28 (19.72%)
Best Trade:
1 260.61 USD
Worst Trade:
-172.51 USD
Profitto lordo:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Perdita lorda:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (320.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 718.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.51
Long Trade:
71 (50.00%)
Short Trade:
71 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.47
Profitto previsto:
40.21 USD
Profitto medio:
61.29 USD
Perdita media:
-45.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-600.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-600.61 USD (4)
Crescita mensile:
0.86%
Previsione annuale:
10.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
600.61 USD (0.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (600.61 USD)
Per equità:
0.05% (49.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 27
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
31
100%
142
80%
100%
5.46
40.21
USD
USD
1%
1:200