Wijanarko Putro Santoso

NS 51325018 eP AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
114 (80.28%)
Loss Trade:
28 (19.72%)
Best Trade:
1 260.61 USD
Worst Trade:
-172.51 USD
Profitto lordo:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Perdita lorda:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (320.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 718.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.51
Long Trade:
71 (50.00%)
Short Trade:
71 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.47
Profitto previsto:
40.21 USD
Profitto medio:
61.29 USD
Perdita media:
-45.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-600.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-600.61 USD (4)
Crescita mensile:
0.86%
Previsione annuale:
10.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
600.61 USD (0.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (600.61 USD)
Per equità:
0.05% (49.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 260.61 USD
Worst Trade: -173 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +320.58 USD
Massima perdita consecutiva: -600.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 27
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.