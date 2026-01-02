- 자본
트레이드:
142
이익 거래:
114 (80.28%)
손실 거래:
28 (19.72%)
최고의 거래:
1 260.61 USD
최악의 거래:
-172.51 USD
총 수익:
6 987.47 USD (23 033 pips)
총 손실:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
연속 최대 이익:
13 (320.58 USD)
연속 최대 이익:
1 718.89 USD (4)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.26%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.51
롱(주식매수):
71 (50.00%)
숏(주식차입매도):
71 (50.00%)
수익 요인:
5.47
기대수익:
40.21 USD
평균 이익:
61.29 USD
평균 손실:
-45.65 USD
연속 최대 손실:
4 (-600.61 USD)
연속 최대 손실:
-600.61 USD (4)
월별 성장률:
0.87%
연간 예측:
10.46%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
600.61 USD (0.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.58% (600.61 USD)
자본금별:
2.31% (2 481.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
