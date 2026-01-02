- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
142
Negociações com lucro:
114 (80.28%)
Negociações com perda:
28 (19.72%)
Melhor negociação:
1 260.61 USD
Pior negociação:
-172.51 USD
Lucro bruto:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Perda bruta:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (320.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 718.89 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.13%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.51
Negociações longas:
71 (50.00%)
Negociações curtas:
71 (50.00%)
Fator de lucro:
5.47
Valor esperado:
40.21 USD
Lucro médio:
61.29 USD
Perda média:
-45.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-600.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-600.61 USD (4)
Crescimento mensal:
0.86%
Previsão anual:
10.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
600.61 USD (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.58% (600.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (69.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 27
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
Sem comentários
