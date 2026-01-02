- 成长
交易:
142
盈利交易:
114 (80.28%)
亏损交易:
28 (19.72%)
最好交易:
1 260.61 USD
最差交易:
-172.51 USD
毛利:
6 987.47 USD (23 033 pips)
毛利亏损:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
最大连续赢利:
13 (320.58 USD)
最大连续盈利:
1 718.89 USD (4)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.13%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
9.51
长期交易:
71 (50.00%)
短期交易:
71 (50.00%)
利润因子:
5.47
预期回报:
40.21 USD
平均利润:
61.29 USD
平均损失:
-45.65 USD
最大连续失误:
4 (-600.61 USD)
最大连续亏损:
-600.61 USD (4)
每月增长:
0.86%
年度预测:
10.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
600.61 USD (0.84%)
相对跌幅:
结余:
0.58% (600.61 USD)
净值:
0.06% (69.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 260.61 USD
最差交易: -173 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +320.58 USD
最大连续亏损: -600.61 USD
