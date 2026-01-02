СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS 51325018 eP AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325018 eP AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
114 (80.28%)
Убыточных трейдов:
28 (19.72%)
Лучший трейд:
1 260.61 USD
Худший трейд:
-172.51 USD
Общая прибыль:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Общий убыток:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (320.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 718.89 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.13%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.51
Длинных трейдов:
71 (50.00%)
Коротких трейдов:
71 (50.00%)
Профит фактор:
5.47
Мат. ожидание:
40.21 USD
Средняя прибыль:
61.29 USD
Средний убыток:
-45.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-600.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-600.61 USD (4)
Прирост в месяц:
0.86%
Годовой прогноз:
10.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
600.61 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.58% (600.61 USD)
По эквити:
0.05% (48.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 5.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 260.61 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +320.58 USD
Макс. убыток в серии: -600.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04
0.00 × 27
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Нет отзывов
