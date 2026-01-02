- Прирост
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
114 (80.28%)
Убыточных трейдов:
28 (19.72%)
Лучший трейд:
1 260.61 USD
Худший трейд:
-172.51 USD
Общая прибыль:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Общий убыток:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (320.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 718.89 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.13%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.51
Длинных трейдов:
71 (50.00%)
Коротких трейдов:
71 (50.00%)
Профит фактор:
5.47
Мат. ожидание:
40.21 USD
Средняя прибыль:
61.29 USD
Средний убыток:
-45.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-600.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-600.61 USD (4)
Прирост в месяц:
0.86%
Годовой прогноз:
10.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
600.61 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.58% (600.61 USD)
По эквити:
0.05% (48.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 260.61 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +320.58 USD
Макс. убыток в серии: -600.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 27
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
31
100%
142
80%
100%
5.46
40.21
USD
USD
1%
1:200