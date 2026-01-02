- Wachstum
Trades insgesamt:
142
Gewinntrades:
114 (80.28%)
Verlusttrades:
28 (19.72%)
Bester Trade:
1 260.61 USD
Schlechtester Trade:
-172.51 USD
Bruttoprofit:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Bruttoverlust:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (320.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 718.89 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.13%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.51
Long-Positionen:
71 (50.00%)
Short-Positionen:
71 (50.00%)
Profit-Faktor:
5.47
Mathematische Gewinnerwartung:
40.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-45.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-600.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-600.61 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.86%
Jahresprognose:
10.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
600.61 USD (0.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.58% (600.61 USD)
Kapital:
0.06% (69.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 27
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
