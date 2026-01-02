SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS 51325018 eP AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325018 eP AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
142
Gewinntrades:
114 (80.28%)
Verlusttrades:
28 (19.72%)
Bester Trade:
1 260.61 USD
Schlechtester Trade:
-172.51 USD
Bruttoprofit:
6 987.47 USD (23 033 pips)
Bruttoverlust:
-1 278.31 USD (8 128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (320.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 718.89 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.13%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.51
Long-Positionen:
71 (50.00%)
Short-Positionen:
71 (50.00%)
Profit-Faktor:
5.47
Mathematische Gewinnerwartung:
40.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-45.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-600.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-600.61 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.86%
Jahresprognose:
10.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
600.61 USD (0.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.58% (600.61 USD)
Kapital:
0.06% (69.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 5.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 260.61 USD
Schlechtester Trade: -173 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +320.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -600.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live04
0.00 × 27
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NS 51325018 eP AUDCAD
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
107K
USD
31
100%
142
80%
100%
5.46
40.21
USD
1%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.