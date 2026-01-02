SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 1433499 lazyPRO EURUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433499 lazyPRO EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
129 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -4%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
750
Kârla kapanan işlemler:
538 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (28.27%)
En iyi işlem:
26 228.70 USD
En kötü işlem:
-18 016.45 USD
Brüt kâr:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Brüt zarar:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (903.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29 864.68 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
392 (52.27%)
Satış işlemleri:
358 (47.73%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
87.42 USD
Ortalama kâr:
347.31 USD
Ortalama zarar:
-572.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-44 414.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44 414.52 USD (8)
Aylık büyüme:
0.68%
Yıllık tahmin:
8.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41 853.06 USD
Maksimum:
44 414.52 USD (196.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.50% (44 414.52 USD)
Varlığa göre:
0.01% (17.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26 228.70 USD
En kötü işlem: -18 016 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +903.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -44 414.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.02 09:53
A large drawdown may occur on the account again
