- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
750
Kârla kapanan işlemler:
538 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (28.27%)
En iyi işlem:
26 228.70 USD
En kötü işlem:
-18 016.45 USD
Brüt kâr:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Brüt zarar:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (903.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29 864.68 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
392 (52.27%)
Satış işlemleri:
358 (47.73%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
87.42 USD
Ortalama kâr:
347.31 USD
Ortalama zarar:
-572.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-44 414.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44 414.52 USD (8)
Aylık büyüme:
0.68%
Yıllık tahmin:
8.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41 853.06 USD
Maksimum:
44 414.52 USD (196.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.50% (44 414.52 USD)
Varlığa göre:
0.01% (17.69 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26 228.70 USD
En kötü işlem: -18 016 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +903.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -44 414.52 USD
