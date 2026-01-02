СигналыРазделы
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433499 lazyPRO EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
129 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -5%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
537 (71.69%)
Убыточных трейдов:
212 (28.30%)
Лучший трейд:
26 228.70 USD
Худший трейд:
-18 016.45 USD
Общая прибыль:
186 802.24 USD (115 308 pips)
Общий убыток:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (903.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
29 864.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.05%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
392 (52.34%)
Коротких трейдов:
357 (47.66%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
87.47 USD
Средняя прибыль:
347.86 USD
Средний убыток:
-572.12 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-44 414.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-44 414.52 USD (8)
Прирост в месяц:
0.67%
Годовой прогноз:
8.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 853.06 USD
Максимальная:
44 414.52 USD (196.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.50% (44 414.52 USD)
По эквити:
0.00% (5.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 749
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26 228.70 USD
Худший трейд: -18 016 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +903.08 USD
Макс. убыток в серии: -44 414.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
еще 62...
Нет отзывов
2026.01.02 09:53
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.