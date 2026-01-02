- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
537 (71.69%)
Убыточных трейдов:
212 (28.30%)
Лучший трейд:
26 228.70 USD
Худший трейд:
-18 016.45 USD
Общая прибыль:
186 802.24 USD (115 308 pips)
Общий убыток:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (903.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
29 864.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.05%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
392 (52.34%)
Коротких трейдов:
357 (47.66%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
87.47 USD
Средняя прибыль:
347.86 USD
Средний убыток:
-572.12 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-44 414.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-44 414.52 USD (8)
Прирост в месяц:
0.67%
Годовой прогноз:
8.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 853.06 USD
Максимальная:
44 414.52 USD (196.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.50% (44 414.52 USD)
По эквити:
0.00% (5.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|749
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26 228.70 USD
Худший трейд: -18 016 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +903.08 USD
Макс. убыток в серии: -44 414.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
еще 62...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
343K
USD
USD
129
100%
749
71%
100%
1.54
87.47
USD
USD
85%
1:200