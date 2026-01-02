- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
750
盈利交易:
538 (71.73%)
亏损交易:
212 (28.27%)
最好交易:
26 228.70 USD
最差交易:
-18 016.45 USD
毛利:
186 851.83 USD (115 478 pips)
毛利亏损:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
最大连续赢利:
23 (903.08 USD)
最大连续盈利:
29 864.68 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.05%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.48
长期交易:
392 (52.27%)
短期交易:
358 (47.73%)
利润因子:
1.54
预期回报:
87.42 USD
平均利润:
347.31 USD
平均损失:
-572.12 USD
最大连续失误:
8 (-44 414.52 USD)
最大连续亏损:
-44 414.52 USD (8)
每月增长:
0.68%
年度预测:
8.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41 853.06 USD
最大值:
44 414.52 USD (196.86%)
相对跌幅:
结余:
84.50% (44 414.52 USD)
净值:
0.03% (95.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|750
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26 228.70 USD
最差交易: -18 016 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +903.08 USD
最大连续亏损: -44 414.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
