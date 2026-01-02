SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS 1433499 lazyPRO EURUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433499 lazyPRO EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
129 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -4%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
750
Bénéfice trades:
538 (71.73%)
Perte trades:
212 (28.27%)
Meilleure transaction:
26 228.70 USD
Pire transaction:
-18 016.45 USD
Bénéfice brut:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Perte brute:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (903.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29 864.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.05%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
392 (52.27%)
Courts trades:
358 (47.73%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
87.42 USD
Bénéfice moyen:
347.31 USD
Perte moyenne:
-572.12 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-44 414.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-44 414.52 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.68%
Prévision annuelle:
8.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41 853.06 USD
Maximal:
44 414.52 USD (196.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.50% (44 414.52 USD)
Par fonds propres:
0.01% (17.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26 228.70 USD
Pire transaction: -18 016 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +903.08 USD
Perte consécutive maximale: -44 414.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
Aucun avis
2026.01.02 09:53
A large drawdown may occur on the account again
Copier

