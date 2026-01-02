SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS 1433499 lazyPRO EURUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433499 lazyPRO EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
129 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -4%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
750
Gewinntrades:
538 (71.73%)
Verlusttrades:
212 (28.27%)
Bester Trade:
26 228.70 USD
Schlechtester Trade:
-18 016.45 USD
Bruttoprofit:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Bruttoverlust:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (903.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29 864.68 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.05%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.48
Long-Positionen:
392 (52.27%)
Short-Positionen:
358 (47.73%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
87.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
347.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-572.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-44 414.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44 414.52 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.68%
Jahresprognose:
8.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41 853.06 USD
Maximaler:
44 414.52 USD (196.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.50% (44 414.52 USD)
Kapital:
0.03% (95.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26 228.70 USD
Schlechtester Trade: -18 016 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +903.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44 414.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
noch 62 ...
Keine Bewertungen
2026.01.02 09:53
A large drawdown may occur on the account again
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.