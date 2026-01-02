SinaisSeções
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433499 lazyPRO EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
129 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -4%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
750
Negociações com lucro:
538 (71.73%)
Negociações com perda:
212 (28.27%)
Melhor negociação:
26 228.70 USD
Pior negociação:
-18 016.45 USD
Lucro bruto:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Perda bruta:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (903.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29 864.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.05%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
392 (52.27%)
Negociações curtas:
358 (47.73%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
87.42 USD
Lucro médio:
347.31 USD
Perda média:
-572.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-44 414.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44 414.52 USD (8)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
8.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41 853.06 USD
Máximo:
44 414.52 USD (196.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.50% (44 414.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (95.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26 228.70 USD
Pior negociação: -18 016 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +903.08 USD
Máxima perda consecutiva: -44 414.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
62 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 09:53
A large drawdown may occur on the account again
