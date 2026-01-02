- Crescimento
Negociações:
750
Negociações com lucro:
538 (71.73%)
Negociações com perda:
212 (28.27%)
Melhor negociação:
26 228.70 USD
Pior negociação:
-18 016.45 USD
Lucro bruto:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Perda bruta:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (903.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29 864.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.05%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
392 (52.27%)
Negociações curtas:
358 (47.73%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
87.42 USD
Lucro médio:
347.31 USD
Perda média:
-572.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-44 414.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44 414.52 USD (8)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
8.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41 853.06 USD
Máximo:
44 414.52 USD (196.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.50% (44 414.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (95.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|750
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26 228.70 USD
Pior negociação: -18 016 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +903.08 USD
Máxima perda consecutiva: -44 414.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
Sem comentários
