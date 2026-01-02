- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
750
利益トレード:
538 (71.73%)
損失トレード:
212 (28.27%)
ベストトレード:
26 228.70 USD
最悪のトレード:
-18 016.45 USD
総利益:
186 851.83 USD (115 478 pips)
総損失:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
最大連続の勝ち:
23 (903.08 USD)
最大連続利益:
29 864.68 USD (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.05%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
392 (52.27%)
短いトレード:
358 (47.73%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
87.42 USD
平均利益:
347.31 USD
平均損失:
-572.12 USD
最大連続の負け:
8 (-44 414.52 USD)
最大連続損失:
-44 414.52 USD (8)
月間成長:
0.68%
年間予想:
8.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
41 853.06 USD
最大の:
44 414.52 USD (196.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.50% (44 414.52 USD)
エクイティによる:
0.03% (95.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|750
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26 228.70 USD
最悪のトレード: -18 016 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +903.08 USD
最大連続損失: -44 414.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
レビューなし
