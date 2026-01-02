리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 3 Coinexx-Demo 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 4 0.00 × 1 XMTrading-Real 48 0.00 × 1 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 AAFXTrading-Live 0.00 × 6 GBEbrokers-Live 0.00 × 7 LiteForex-ECN.com 0.00 × 6 ICMarkets-Live16 0.00 × 14 ICMarkets-Live03 0.00 × 7 FXFlatMT4-LiveServer 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 8 FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 13 XMTrading-Real 12 0.00 × 7 Exness-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge04 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 9 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 14 Pepperstone-Edge09 0.00 × 10 Tickmill-Live02 0.00 × 4