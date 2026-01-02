- 자본
- 축소
트레이드:
754
이익 거래:
542 (71.88%)
손실 거래:
212 (28.12%)
최고의 거래:
26 228.70 USD
최악의 거래:
-18 016.45 USD
총 수익:
187 025.25 USD (116 074 pips)
총 손실:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
연속 최대 이익:
23 (903.08 USD)
연속 최대 이익:
29 864.68 USD (4)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.05%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.48
롱(주식매수):
393 (52.12%)
숏(주식차입매도):
361 (47.88%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
87.18 USD
평균 이익:
345.07 USD
평균 손실:
-572.12 USD
연속 최대 손실:
8 (-44 414.52 USD)
연속 최대 손실:
-44 414.52 USD (8)
월별 성장률:
0.74%
연간 예측:
8.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41 853.06 USD
최대한의:
44 414.52 USD (196.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.50% (44 414.52 USD)
자본금별:
0.03% (114.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|754
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26 228.70 USD
최악의 거래: -18 016 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +903.08 USD
연속 최대 손실: -44 414.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
343K
USD
USD
130
100%
754
71%
100%
1.54
87.18
USD
USD
85%
1:200