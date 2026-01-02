- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
750
Profit Trade:
538 (71.73%)
Loss Trade:
212 (28.27%)
Best Trade:
26 228.70 USD
Worst Trade:
-18 016.45 USD
Profitto lordo:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Perdita lorda:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (903.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29 864.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
392 (52.27%)
Short Trade:
358 (47.73%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
87.42 USD
Profitto medio:
347.31 USD
Perdita media:
-572.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-44 414.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44 414.52 USD (8)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41 853.06 USD
Massimale:
44 414.52 USD (196.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.50% (44 414.52 USD)
Per equità:
0.01% (17.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|750
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26 228.70 USD
Worst Trade: -18 016 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +903.08 USD
Massima perdita consecutiva: -44 414.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
62 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
343K
USD
USD
129
100%
750
71%
100%
1.54
87.42
USD
USD
85%
1:200