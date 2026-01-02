SegnaliSezioni
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433499 lazyPRO EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
129 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -4%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
750
Profit Trade:
538 (71.73%)
Loss Trade:
212 (28.27%)
Best Trade:
26 228.70 USD
Worst Trade:
-18 016.45 USD
Profitto lordo:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Perdita lorda:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (903.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29 864.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
392 (52.27%)
Short Trade:
358 (47.73%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
87.42 USD
Profitto medio:
347.31 USD
Perdita media:
-572.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-44 414.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44 414.52 USD (8)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41 853.06 USD
Massimale:
44 414.52 USD (196.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.50% (44 414.52 USD)
Per equità:
0.01% (17.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26 228.70 USD
Worst Trade: -18 016 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +903.08 USD
Massima perdita consecutiva: -44 414.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
62 più
Non ci sono recensioni
2026.01.02 09:53
A large drawdown may occur on the account again
