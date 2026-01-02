- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
750
Transacciones Rentables:
538 (71.73%)
Transacciones Irrentables:
212 (28.27%)
Mejor transacción:
26 228.70 USD
Peor transacción:
-18 016.45 USD
Beneficio Bruto:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Pérdidas Brutas:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (903.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29 864.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.05%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
392 (52.27%)
Transacciones Cortas:
358 (47.73%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
87.42 USD
Beneficio medio:
347.31 USD
Pérdidas medias:
-572.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-44 414.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44 414.52 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
8.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
41 853.06 USD
Máxima:
44 414.52 USD (196.86%)
Reducción relativa:
De balance:
84.50% (44 414.52 USD)
De fondos:
0.03% (95.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|750
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26 228.70 USD
Peor transacción: -18 016 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +903.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -44 414.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
otros 62...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
343K
USD
USD
129
100%
750
71%
100%
1.54
87.42
USD
USD
85%
1:200