Wijanarko Putro Santoso

NS 1433499 lazyPRO EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
129 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -4%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
750
Transacciones Rentables:
538 (71.73%)
Transacciones Irrentables:
212 (28.27%)
Mejor transacción:
26 228.70 USD
Peor transacción:
-18 016.45 USD
Beneficio Bruto:
186 851.83 USD (115 478 pips)
Pérdidas Brutas:
-121 289.68 USD (140 475 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (903.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29 864.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.05%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
392 (52.27%)
Transacciones Cortas:
358 (47.73%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
87.42 USD
Beneficio medio:
347.31 USD
Pérdidas medias:
-572.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-44 414.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44 414.52 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
8.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
41 853.06 USD
Máxima:
44 414.52 USD (196.86%)
Reducción relativa:
De balance:
84.50% (44 414.52 USD)
De fondos:
0.03% (95.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
otros 62...
No hay comentarios
2026.01.02 09:53
A large drawdown may occur on the account again
