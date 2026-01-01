SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dudu Jolin
Xue Mei

Dudu Jolin

Xue Mei
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
811
Kârla kapanan işlemler:
375 (46.23%)
Zararla kapanan işlemler:
436 (53.76%)
En iyi işlem:
624.52 USD
En kötü işlem:
-154.88 USD
Brüt kâr:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Brüt zarar:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (469.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 425.91 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
579 (71.39%)
Satış işlemleri:
232 (28.61%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
8.11 USD
Ortalama kâr:
61.86 USD
Ortalama zarar:
-38.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-397.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-630.58 USD (6)
Aylık büyüme:
5.30%
Yıllık tahmin:
64.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 296.46 USD
Maksimum:
1 526.26 USD (14.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.56% (1 526.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +624.52 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +469.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -397.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
19 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
