İşlemler:
811
Kârla kapanan işlemler:
375 (46.23%)
Zararla kapanan işlemler:
436 (53.76%)
En iyi işlem:
624.52 USD
En kötü işlem:
-154.88 USD
Brüt kâr:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Brüt zarar:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (469.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 425.91 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
579 (71.39%)
Satış işlemleri:
232 (28.61%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
8.11 USD
Ortalama kâr:
61.86 USD
Ortalama zarar:
-38.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-397.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-630.58 USD (6)
Aylık büyüme:
5.30%
Yıllık tahmin:
64.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 296.46 USD
Maksimum:
1 526.26 USD (14.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.56% (1 526.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|167K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|130K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +624.52 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +469.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -397.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 129
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
ICMarketsSC-Live10
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|2.30 × 315
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.50 × 157
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.40 × 306
