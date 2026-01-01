СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dudu Jolin
Dudu Jolin

0 отзывов
53 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
811
Прибыльных трейдов:
375 (46.23%)
Убыточных трейдов:
436 (53.76%)
Лучший трейд:
624.52 USD
Худший трейд:
-154.88 USD
Общая прибыль:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Общий убыток:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (469.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 425.91 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.05%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
579 (71.39%)
Коротких трейдов:
232 (28.61%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
8.11 USD
Средняя прибыль:
61.86 USD
Средний убыток:
-38.13 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-397.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-630.58 USD (6)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 296.46 USD
Максимальная:
1 526.26 USD (14.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.56% (1 526.26 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +624.52 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +469.97 USD
Макс. убыток в серии: -397.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
Нет отзывов
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
