Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 4 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.29 × 129 Exness-Real2 0.33 × 9 ICMarketsSC-Live26 0.84 × 91 ACYFX-Live 1.00 × 6 ICMarkets-Live17 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 1.02 × 1084 ICMarketsSC-Live24 1.33 × 24 ICMarketsSC-Live11 1.64 × 3079 ICMarketsSC-Live10 1.82 × 17 ICMarketsSC-Live07 2.30 × 315 HFMarketsSV-Live Server 6 2.50 × 157 Exness-Real9 2.60 × 10 ICMarketsSC-Live25 2.75 × 28 ICMarkets-Live15 3.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 3.00 × 1 Tickmill-Live09 3.00 × 8 ICMarketsSC-Live06 3.28 × 318 ICMarketsSC-Live20 3.40 × 306 еще 19...