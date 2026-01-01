- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
811
Прибыльных трейдов:
375 (46.23%)
Убыточных трейдов:
436 (53.76%)
Лучший трейд:
624.52 USD
Худший трейд:
-154.88 USD
Общая прибыль:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Общий убыток:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (469.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 425.91 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.05%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
579 (71.39%)
Коротких трейдов:
232 (28.61%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
8.11 USD
Средняя прибыль:
61.86 USD
Средний убыток:
-38.13 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-397.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-630.58 USD (6)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 296.46 USD
Максимальная:
1 526.26 USD (14.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.56% (1 526.26 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|167K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|130K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +624.52 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +469.97 USD
Макс. убыток в серии: -397.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 129
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
ICMarketsSC-Live10
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|2.30 × 315
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.50 × 157
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.40 × 306
