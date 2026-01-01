シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Dudu Jolin
Xue Mei

Dudu Jolin

Xue Mei
レビュー0件
53週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
811
利益トレード:
375 (46.23%)
損失トレード:
436 (53.76%)
ベストトレード:
624.52 USD
最悪のトレード:
-154.88 USD
総利益:
23 199.24 USD (883 624 pips)
総損失:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
最大連続の勝ち:
12 (469.97 USD)
最大連続利益:
2 425.91 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.05%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.31
長いトレード:
579 (71.39%)
短いトレード:
232 (28.61%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
8.11 USD
平均利益:
61.86 USD
平均損失:
-38.13 USD
最大連続の負け:
20 (-397.65 USD)
最大連続損失:
-630.58 USD (6)
月間成長:
5.30%
年間予想:
64.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 296.46 USD
最大の:
1 526.26 USD (14.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.56% (1 526.26 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +624.52 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +469.97 USD
最大連続損失: -397.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live07"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
19 より多く...
レビューなし
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
