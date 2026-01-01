- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
811
利益トレード:
375 (46.23%)
損失トレード:
436 (53.76%)
ベストトレード:
624.52 USD
最悪のトレード:
-154.88 USD
総利益:
23 199.24 USD (883 624 pips)
総損失:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
最大連続の勝ち:
12 (469.97 USD)
最大連続利益:
2 425.91 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.05%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.31
長いトレード:
579 (71.39%)
短いトレード:
232 (28.61%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
8.11 USD
平均利益:
61.86 USD
平均損失:
-38.13 USD
最大連続の負け:
20 (-397.65 USD)
最大連続損失:
-630.58 USD (6)
月間成長:
5.30%
年間予想:
64.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 296.46 USD
最大の:
1 526.26 USD (14.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.56% (1 526.26 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|167K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|130K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +624.52 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +469.97 USD
最大連続損失: -397.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live07"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 129
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
ICMarketsSC-Live10
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|2.30 × 315
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.50 × 157
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.40 × 306
