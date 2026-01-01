SegnaliSezioni
Xue Mei

Dudu Jolin

Xue Mei
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
811
Profit Trade:
375 (46.23%)
Loss Trade:
436 (53.76%)
Best Trade:
624.52 USD
Worst Trade:
-154.88 USD
Profitto lordo:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Perdita lorda:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (469.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 425.91 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.31
Long Trade:
579 (71.39%)
Short Trade:
232 (28.61%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
8.11 USD
Profitto medio:
61.86 USD
Perdita media:
-38.13 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-397.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-630.58 USD (6)
Crescita mensile:
5.30%
Previsione annuale:
64.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 296.46 USD
Massimale:
1 526.26 USD (14.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.56% (1 526.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +624.52 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +469.97 USD
Massima perdita consecutiva: -397.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
