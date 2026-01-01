- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
811
Profit Trade:
375 (46.23%)
Loss Trade:
436 (53.76%)
Best Trade:
624.52 USD
Worst Trade:
-154.88 USD
Profitto lordo:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Perdita lorda:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (469.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 425.91 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.31
Long Trade:
579 (71.39%)
Short Trade:
232 (28.61%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
8.11 USD
Profitto medio:
61.86 USD
Perdita media:
-38.13 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-397.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-630.58 USD (6)
Crescita mensile:
5.30%
Previsione annuale:
64.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 296.46 USD
Massimale:
1 526.26 USD (14.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.56% (1 526.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|167K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|130K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +624.52 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +469.97 USD
Massima perdita consecutiva: -397.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 129
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
ICMarketsSC-Live10
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|2.30 × 315
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.50 × 157
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.40 × 306
