- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
811
盈利交易:
375 (46.23%)
亏损交易:
436 (53.76%)
最好交易:
624.52 USD
最差交易:
-154.88 USD
毛利:
23 199.24 USD (883 624 pips)
毛利亏损:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
最大连续赢利:
12 (469.97 USD)
最大连续盈利:
2 425.91 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.05%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.31
长期交易:
579 (71.39%)
短期交易:
232 (28.61%)
利润因子:
1.40
预期回报:
8.11 USD
平均利润:
61.86 USD
平均损失:
-38.13 USD
最大连续失误:
20 (-397.65 USD)
最大连续亏损:
-630.58 USD (6)
每月增长:
5.30%
年度预测:
64.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 296.46 USD
最大值:
1 526.26 USD (14.56%)
相对跌幅:
结余:
14.56% (1 526.26 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|88
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|167K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|130K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +624.52 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +469.97 USD
最大连续亏损: -397.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live07 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
