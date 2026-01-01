信号部分
Xue Mei

Dudu Jolin

Xue Mei
53
0 / 0 USD
增长自 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
811
盈利交易:
375 (46.23%)
亏损交易:
436 (53.76%)
最好交易:
624.52 USD
最差交易:
-154.88 USD
毛利:
23 199.24 USD (883 624 pips)
毛利亏损:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
最大连续赢利:
12 (469.97 USD)
最大连续盈利:
2 425.91 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.05%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.31
长期交易:
579 (71.39%)
短期交易:
232 (28.61%)
利润因子:
1.40
预期回报:
8.11 USD
平均利润:
61.86 USD
平均损失:
-38.13 USD
最大连续失误:
20 (-397.65 USD)
最大连续亏损:
-630.58 USD (6)
每月增长:
5.30%
年度预测:
64.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 296.46 USD
最大值:
1 526.26 USD (14.56%)
相对跌幅:
结余:
14.56% (1 526.26 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +624.52 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +469.97 USD
最大连续亏损: -397.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live07 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
19 更多...
没有评论
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
