SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Dudu Jolin
Xue Mei

Dudu Jolin

Xue Mei
0 comentários
53 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
811
Negociações com lucro:
375 (46.23%)
Negociações com perda:
436 (53.76%)
Melhor negociação:
624.52 USD
Pior negociação:
-154.88 USD
Lucro bruto:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Perda bruta:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (469.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 425.91 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.05%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.31
Negociações longas:
579 (71.39%)
Negociações curtas:
232 (28.61%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
8.11 USD
Lucro médio:
61.86 USD
Perda média:
-38.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-397.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-630.58 USD (6)
Crescimento mensal:
5.30%
Previsão anual:
64.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 296.46 USD
Máximo:
1 526.26 USD (14.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.56% (1 526.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +624.52 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +469.97 USD
Máxima perda consecutiva: -397.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live07" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar