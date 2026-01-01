SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dudu Jolin
Xue Mei

Dudu Jolin

Xue Mei
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
811
Bénéfice trades:
375 (46.23%)
Perte trades:
436 (53.76%)
Meilleure transaction:
624.52 USD
Pire transaction:
-154.88 USD
Bénéfice brut:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Perte brute:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (469.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 425.91 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.05%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.31
Longs trades:
579 (71.39%)
Courts trades:
232 (28.61%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
8.11 USD
Bénéfice moyen:
61.86 USD
Perte moyenne:
-38.13 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-397.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-630.58 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.30%
Prévision annuelle:
64.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 296.46 USD
Maximal:
1 526.26 USD (14.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.56% (1 526.26 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +624.52 USD
Pire transaction: -155 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +469.97 USD
Perte consécutive maximale: -397.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
19 plus...
Aucun avis
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
