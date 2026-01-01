- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
811
Gewinntrades:
375 (46.23%)
Verlusttrades:
436 (53.76%)
Bester Trade:
624.52 USD
Schlechtester Trade:
-154.88 USD
Bruttoprofit:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Bruttoverlust:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (469.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 425.91 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.05%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.31
Long-Positionen:
579 (71.39%)
Short-Positionen:
232 (28.61%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
8.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-397.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-630.58 USD (6)
Wachstum pro Monat :
5.30%
Jahresprognose:
64.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 296.46 USD
Maximaler:
1 526.26 USD (14.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.56% (1 526.26 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|167K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|130K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +624.52 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +469.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -397.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live07" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 129
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
ICMarketsSC-Live10
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|2.30 × 315
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.50 × 157
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.40 × 306
Keine Bewertungen