SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Dudu Jolin
Xue Mei

Dudu Jolin

Xue Mei
0 Bewertungen
53 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
811
Gewinntrades:
375 (46.23%)
Verlusttrades:
436 (53.76%)
Bester Trade:
624.52 USD
Schlechtester Trade:
-154.88 USD
Bruttoprofit:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Bruttoverlust:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (469.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 425.91 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.05%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.31
Long-Positionen:
579 (71.39%)
Short-Positionen:
232 (28.61%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
8.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-397.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-630.58 USD (6)
Wachstum pro Monat :
5.30%
Jahresprognose:
64.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 296.46 USD
Maximaler:
1 526.26 USD (14.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.56% (1 526.26 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +624.52 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +469.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -397.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live07" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
Keine Bewertungen
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
