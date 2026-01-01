- 자본
- 축소
트레이드:
818
이익 거래:
378 (46.21%)
손실 거래:
440 (53.79%)
최고의 거래:
624.52 USD
최악의 거래:
-154.88 USD
총 수익:
23 372.64 USD (893 840 pips)
총 손실:
-16 965.01 USD (659 537 pips)
연속 최대 이익:
12 (469.97 USD)
연속 최대 이익:
2 425.91 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.42%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.20
롱(주식매수):
585 (71.52%)
숏(주식차입매도):
233 (28.48%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
7.83 USD
평균 이익:
61.83 USD
평균 손실:
-38.56 USD
연속 최대 손실:
20 (-397.65 USD)
연속 최대 손실:
-630.58 USD (6)
월별 성장률:
5.95%
연간 예측:
72.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 296.46 USD
최대한의:
1 526.26 USD (14.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.56% (1 526.26 USD)
자본금별:
1.13% (187.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|282
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|168K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|120K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +624.52 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +469.97 USD
연속 최대 손실: -397.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live07"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 129
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
ICMarketsSC-Live10
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|2.30 × 315
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.50 × 157
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.40 × 306
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
63%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
54
100%
818
46%
100%
1.37
7.83
USD
USD
15%
1:500