53 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 64%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
811
Transacciones Rentables:
375 (46.23%)
Transacciones Irrentables:
436 (53.76%)
Mejor transacción:
624.52 USD
Peor transacción:
-154.88 USD
Beneficio Bruto:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (469.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 425.91 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.05%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.31
Transacciones Largas:
579 (71.39%)
Transacciones Cortas:
232 (28.61%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
8.11 USD
Beneficio medio:
61.86 USD
Pérdidas medias:
-38.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-397.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-630.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
5.30%
Pronóstico anual:
64.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 296.46 USD
Máxima:
1 526.26 USD (14.56%)
Reducción relativa:
De balance:
14.56% (1 526.26 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 276
USDJPY 251
GBPJPY 196
XAUJPY 88
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.7K
USDJPY -529
GBPJPY -788
XAUJPY 2.2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 167K
USDJPY -23K
GBPJPY -30K
XAUJPY 130K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live07" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 129
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
ICMarketsSC-Live10
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live07
2.30 × 315
HFMarketsSV-Live Server 6
2.50 × 157
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.40 × 306
otros 19...
2026.01.01 03:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.43% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
