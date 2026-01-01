- Incremento
Total de Trades:
811
Transacciones Rentables:
375 (46.23%)
Transacciones Irrentables:
436 (53.76%)
Mejor transacción:
624.52 USD
Peor transacción:
-154.88 USD
Beneficio Bruto:
23 199.24 USD (883 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 623.03 USD (640 226 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (469.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 425.91 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.05%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.31
Transacciones Largas:
579 (71.39%)
Transacciones Cortas:
232 (28.61%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
8.11 USD
Beneficio medio:
61.86 USD
Pérdidas medias:
-38.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-397.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-630.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
5.30%
Pronóstico anual:
64.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 296.46 USD
Máxima:
1 526.26 USD (14.56%)
Reducción relativa:
De balance:
14.56% (1 526.26 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|196
|XAUJPY
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|-529
|GBPJPY
|-788
|XAUJPY
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|167K
|USDJPY
|-23K
|GBPJPY
|-30K
|XAUJPY
|130K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +624.52 USD
Peor transacción: -155 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +469.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -397.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live07" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 129
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ACYFX-Live
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
ICMarketsSC-Live10
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|2.30 × 315
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.50 × 157
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.40 × 306
