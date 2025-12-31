- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
126 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (33.33%)
En iyi işlem:
171.20 USD
En kötü işlem:
-281.70 USD
Brüt kâr:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Brüt zarar:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (685.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
685.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
5.45%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
121 (64.02%)
Satış işlemleri:
68 (35.98%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
12.14 USD
Ortalama kâr:
48.45 USD
Ortalama zarar:
-60.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-82.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-587.80 USD (4)
Aylık büyüme:
18.20%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
608.62 USD (11.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.10% (608.62 USD)
Varlığa göre:
1.95% (93.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +171.20 USD
En kötü işlem: -282 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +685.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
