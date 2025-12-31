SignaleKategorien
Liu Li Gang

NMS567888

Liu Li Gang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
126 (66.66%)
Verlusttrades:
63 (33.33%)
Bester Trade:
171.20 USD
Schlechtester Trade:
-281.70 USD
Bruttoprofit:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Bruttoverlust:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (685.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
685.00 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
5.45%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
3.77
Long-Positionen:
121 (64.02%)
Short-Positionen:
68 (35.98%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
12.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-82.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-587.80 USD (4)
Wachstum pro Monat :
18.20%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
608.62 USD (11.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.10% (608.62 USD)
Kapital:
1.95% (93.30 USD)

Bester Trade: +171.20 USD
Schlechtester Trade: -282 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +685.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.31 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
