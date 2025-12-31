- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
126 (66.66%)
Verlusttrades:
63 (33.33%)
Bester Trade:
171.20 USD
Schlechtester Trade:
-281.70 USD
Bruttoprofit:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Bruttoverlust:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (685.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
685.00 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
5.45%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
3.77
Long-Positionen:
121 (64.02%)
Short-Positionen:
68 (35.98%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
12.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-82.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-587.80 USD (4)
Wachstum pro Monat :
18.20%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
608.62 USD (11.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.10% (608.62 USD)
Kapital:
1.95% (93.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +171.20 USD
Schlechtester Trade: -282 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +685.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
