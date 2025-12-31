- Incremento
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
126 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
63 (33.33%)
Mejor transacción:
171.20 USD
Peor transacción:
-281.70 USD
Beneficio Bruto:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (685.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
685.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
5.45%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
3.77
Transacciones Largas:
121 (64.02%)
Transacciones Cortas:
68 (35.98%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
12.14 USD
Beneficio medio:
48.45 USD
Pérdidas medias:
-60.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-82.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-587.80 USD (4)
Crecimiento al mes:
18.20%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
608.62 USD (11.34%)
Reducción relativa:
De balance:
15.10% (608.62 USD)
De fondos:
1.95% (93.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +171.20 USD
Peor transacción: -282 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +685.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
otros 14...
