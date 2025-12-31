SeñalesSecciones
Liu Li Gang

NMS567888

Liu Li Gang
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
126 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
63 (33.33%)
Mejor transacción:
171.20 USD
Peor transacción:
-281.70 USD
Beneficio Bruto:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (685.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
685.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
5.45%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
3.77
Transacciones Largas:
121 (64.02%)
Transacciones Cortas:
68 (35.98%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
12.14 USD
Beneficio medio:
48.45 USD
Pérdidas medias:
-60.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-82.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-587.80 USD (4)
Crecimiento al mes:
18.20%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
608.62 USD (11.34%)
Reducción relativa:
De balance:
15.10% (608.62 USD)
De fondos:
1.95% (93.30 USD)

Distribución

Mejor transacción: +171.20 USD
Peor transacción: -282 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +685.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.31 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
