Liu Li Gang

NMS567888

Liu Li Gang
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
126 (66.66%)
Loss Trade:
63 (33.33%)
Best Trade:
171.20 USD
Worst Trade:
-281.70 USD
Profitto lordo:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Perdita lorda:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (685.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
685.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
5.45%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
121 (64.02%)
Short Trade:
68 (35.98%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
12.14 USD
Profitto medio:
48.45 USD
Perdita media:
-60.47 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-82.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-587.80 USD (4)
Crescita mensile:
18.20%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
608.62 USD (11.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.10% (608.62 USD)
Per equità:
1.95% (93.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.20 USD
Worst Trade: -282 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +685.00 USD
Massima perdita consecutiva: -82.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
14 più
Non ci sono recensioni
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.31 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
