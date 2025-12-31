- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
126 (66.66%)
Loss Trade:
63 (33.33%)
Best Trade:
171.20 USD
Worst Trade:
-281.70 USD
Profitto lordo:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Perdita lorda:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (685.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
685.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
5.45%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
121 (64.02%)
Short Trade:
68 (35.98%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
12.14 USD
Profitto medio:
48.45 USD
Perdita media:
-60.47 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-82.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-587.80 USD (4)
Crescita mensile:
18.20%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
608.62 USD (11.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.10% (608.62 USD)
Per equità:
1.95% (93.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.20 USD
Worst Trade: -282 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +685.00 USD
Massima perdita consecutiva: -82.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
