СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NMS567888
Liu Li Gang

NMS567888

Liu Li Gang
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
126 (66.66%)
Убыточных трейдов:
63 (33.33%)
Лучший трейд:
171.20 USD
Худший трейд:
-281.70 USD
Общая прибыль:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Общий убыток:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (685.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
685.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
5.45%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
3.77
Длинных трейдов:
121 (64.02%)
Коротких трейдов:
68 (35.98%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
12.14 USD
Средняя прибыль:
48.45 USD
Средний убыток:
-60.47 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-587.80 USD (4)
Прирост в месяц:
18.20%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
608.62 USD (11.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.10% (608.62 USD)
По эквити:
1.95% (93.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +171.20 USD
Худший трейд: -282 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +685.00 USD
Макс. убыток в серии: -82.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
еще 14...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.31 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика