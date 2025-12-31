- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
126 (66.66%)
Убыточных трейдов:
63 (33.33%)
Лучший трейд:
171.20 USD
Худший трейд:
-281.70 USD
Общая прибыль:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Общий убыток:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (685.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
685.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
5.45%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
3.77
Длинных трейдов:
121 (64.02%)
Коротких трейдов:
68 (35.98%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
12.14 USD
Средняя прибыль:
48.45 USD
Средний убыток:
-60.47 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-587.80 USD (4)
Прирост в месяц:
18.20%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
608.62 USD (11.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.10% (608.62 USD)
По эквити:
1.95% (93.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +171.20 USD
Худший трейд: -282 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +685.00 USD
Макс. убыток в серии: -82.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
