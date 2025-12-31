SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NMS567888
Liu Li Gang

NMS567888

Liu Li Gang
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
126 (66.66%)
Perte trades:
63 (33.33%)
Meilleure transaction:
171.20 USD
Pire transaction:
-281.70 USD
Bénéfice brut:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Perte brute:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (685.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
685.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
5.45%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
121 (64.02%)
Courts trades:
68 (35.98%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
12.14 USD
Bénéfice moyen:
48.45 USD
Perte moyenne:
-60.47 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-82.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-587.80 USD (4)
Croissance mensuelle:
18.20%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
608.62 USD (11.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.10% (608.62 USD)
Par fonds propres:
1.95% (93.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.20 USD
Pire transaction: -282 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +685.00 USD
Perte consécutive maximale: -82.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.31 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire