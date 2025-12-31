SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NMS567888
Liu Li Gang

NMS567888

Liu Li Gang
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
126 (66.66%)
Negociações com perda:
63 (33.33%)
Melhor negociação:
171.20 USD
Pior negociação:
-281.70 USD
Lucro bruto:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Perda bruta:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (685.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
685.00 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
5.45%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
3.77
Negociações longas:
121 (64.02%)
Negociações curtas:
68 (35.98%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
12.14 USD
Lucro médio:
48.45 USD
Perda média:
-60.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-82.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-587.80 USD (4)
Crescimento mensal:
18.20%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
608.62 USD (11.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.10% (608.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.95% (93.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +171.20 USD
Pior negociação: -282 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +685.00 USD
Máxima perda consecutiva: -82.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live22
0.55 × 11
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
14 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.31 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
