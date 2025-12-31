- Crescimento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
126 (66.66%)
Negociações com perda:
63 (33.33%)
Melhor negociação:
171.20 USD
Pior negociação:
-281.70 USD
Lucro bruto:
6 104.17 USD (48 238 pips)
Perda bruta:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (685.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
685.00 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
5.45%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
3.77
Negociações longas:
121 (64.02%)
Negociações curtas:
68 (35.98%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
12.14 USD
Lucro médio:
48.45 USD
Perda média:
-60.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-82.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-587.80 USD (4)
Crescimento mensal:
18.20%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
608.62 USD (11.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.10% (608.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.95% (93.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +171.20 USD
Pior negociação: -282 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +685.00 USD
Máxima perda consecutiva: -82.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live22
|0.55 × 11
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
