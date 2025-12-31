- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
126 (66.66%)
亏损交易:
63 (33.33%)
最好交易:
171.20 USD
最差交易:
-281.70 USD
毛利:
6 104.17 USD (48 238 pips)
毛利亏损:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
最大连续赢利:
14 (685.00 USD)
最大连续盈利:
685.00 USD (14)
夏普比率:
0.19
交易活动:
1.03%
最大入金加载:
5.45%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
3.77
长期交易:
121 (64.02%)
短期交易:
68 (35.98%)
利润因子:
1.60
预期回报:
12.14 USD
平均利润:
48.45 USD
平均损失:
-60.47 USD
最大连续失误:
6 (-82.90 USD)
最大连续亏损:
-587.80 USD (4)
每月增长:
18.20%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
608.62 USD (11.34%)
相对跌幅:
结余:
15.10% (608.62 USD)
净值:
1.95% (93.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +171.20 USD
最差交易: -282 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +685.00 USD
最大连续亏损: -82.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
73%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
9
98%
189
66%
1%
1.60
12.14
USD
USD
15%
1:500