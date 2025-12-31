- 자본
트레이드:
194
이익 거래:
129 (66.49%)
손실 거래:
65 (33.51%)
최고의 거래:
313.80 USD
최악의 거래:
-281.70 USD
총 수익:
6 608.87 USD (50 595 pips)
총 손실:
-4 006.27 USD (34 173 pips)
연속 최대 이익:
14 (685.00 USD)
연속 최대 이익:
685.00 USD (14)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
1.03%
최대 입금량:
5.45%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
4.28
롱(주식매수):
123 (63.40%)
숏(주식차입매도):
71 (36.60%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
13.42 USD
평균 이익:
51.23 USD
평균 손실:
-61.63 USD
연속 최대 손실:
6 (-82.90 USD)
연속 최대 손실:
-587.80 USD (4)
월별 성장률:
24.75%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
608.62 USD (11.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.10% (608.62 USD)
자본금별:
3.87% (189.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +313.80 USD
최악의 거래: -282 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +685.00 USD
연속 최대 손실: -82.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live22
|1.53 × 32
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.26 × 1857
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
黄金手工日内单，请按比例跟随不要使用固定手数。
