トレード:
189
利益トレード:
126 (66.66%)
損失トレード:
63 (33.33%)
ベストトレード:
171.20 USD
最悪のトレード:
-281.70 USD
総利益:
6 104.17 USD (48 238 pips)
総損失:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
最大連続の勝ち:
14 (685.00 USD)
最大連続利益:
685.00 USD (14)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
5.45%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
3.77
長いトレード:
121 (64.02%)
短いトレード:
68 (35.98%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
12.14 USD
平均利益:
48.45 USD
平均損失:
-60.47 USD
最大連続の負け:
6 (-82.90 USD)
最大連続損失:
-587.80 USD (4)
月間成長:
18.20%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
608.62 USD (11.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.10% (608.62 USD)
エクイティによる:
1.95% (93.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- ドローダウン
ベストトレード: +171.20 USD
最悪のトレード: -282 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +685.00 USD
最大連続損失: -82.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
