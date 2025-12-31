シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NMS567888
Liu Li Gang

NMS567888

Liu Li Gang
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 73%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
126 (66.66%)
損失トレード:
63 (33.33%)
ベストトレード:
171.20 USD
最悪のトレード:
-281.70 USD
総利益:
6 104.17 USD (48 238 pips)
総損失:
-3 809.47 USD (33 205 pips)
最大連続の勝ち:
14 (685.00 USD)
最大連続利益:
685.00 USD (14)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
5.45%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
3.77
長いトレード:
121 (64.02%)
短いトレード:
68 (35.98%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
12.14 USD
平均利益:
48.45 USD
平均損失:
-60.47 USD
最大連続の負け:
6 (-82.90 USD)
最大連続損失:
-587.80 USD (4)
月間成長:
18.20%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
608.62 USD (11.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.10% (608.62 USD)
エクイティによる:
1.95% (93.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 189
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 15K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +171.20 USD
最悪のトレード: -282 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +685.00 USD
最大連続損失: -82.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
14 より多く...
レビューなし
2026.01.02 17:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.31 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
